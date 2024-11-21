Руководство Реала хочет удержать всех звездочек в своей команде, несмотря на интересы со стороны других команд.

Эндрик не получает много игрового времени в Реале из-за большой конкуренции. Бразилец сыграл лишь 122 минуты в этом сезоне во всех матчах.

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Несмотря на то, что Эндирку приходится наблюдать за матчами преимущественно со скамейки запасных, он не собирается покидать команду. Как сообщает Фабрицио Романо, Реал также не планирует отдавать бразильца в аренду. Инсайдер отмечает, что информация о переезде в АПЛ не соответствует действительности.

К слову, итальянская Рома, за которую выступает форвард сборной Украины Артем Довбик, интересовалась Эндриком, но "сливочные" не отпустят игрока.

В нынешнем сезоне Эндрик провел 10 матчей за Реал, забив два гола и сделав одну результативную передачу.

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