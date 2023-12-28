Действующее соглашение итальянского специалиста истекает летом 2024 года. Бразильские СМИ неоднократно писали, что Карло Анчелотти является главным кандидатом на пост наставника сборной Бразилии. Впрочем, 64-летний тренер не желает покидать Мадрид.

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Как сообщает AS, руководство Реала не планирует отпускать Анчелотти из команды. Они очень довольны работой, которую проводит итальянец. Ожидается, что после матчей за Суперкубок Испании Анчелотти предложат новый контракт. В планах мадридцев продлить соглашение с тренером до 2025 года.

Издание отмечает, что Карло Анчелотти не получит повышения зарплаты. Финансовые условия не изменятся по сравнению с действующим соглашением.

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