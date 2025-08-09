Пресс-служба Реала сообщила, что клуб договорился о переходе Рейньера Жезуса в Атлетико Минейро. 22-летний полузащитник подписал контракт с бразильцами до 2029 года.

К Атлетико Минейро Рейньер присоединился на правах свободного агента. Ранее была информация, что Реал сохранит за собой 50% прав на игрока.

Рейньер перешел к "сливочным" в январе 2020 года из Фламенго за сумму, близкую к 30 миллионам евро, и ни разу не сыграл за основу мадридцев.

Его отдавали в аренду дортмундской Боруссии (там он провел 2 сезона), Жироне, Фрозиноне и Гранаде.

