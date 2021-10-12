Реал размышляет о подписании Чуамени летом 2022 года, за которым уже длительное время следит руководство мадридского клуба, сообщает Marca.

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Главным приоритетом остается трансфер Мбаппе, однако "сливочные" имеют возможность подписать и хавбека сборной Франции. Способствовать этому могут уход Марсело, Иско и Бейла, контракты которых заканчиваются летом 2022 года.

К слову, Чуамени в составе Монако сыграл в 15 матчах во всех соревнованиях, в которых забил 2 гола. Transfermarkt оценивает 21-летнего хавбека в 35 млн евро.

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