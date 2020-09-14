Барселона близка к окончательной потере Лаутаро Мартинеса, который может оказаться в лагере главного врага.

Мадридский Реал согласовал 5-летний личный контракт с нападающим Интера Лаутаро Мартинесом, сообщает SportMediaset. Аргентинец будет зарабатывать 8 млн евро в год.

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По информации издания, клубы ведут активные переговоры. Ожидается, что частью трансферы станут выплаты за переход Хакими, за который миланцы еще не рассчитались. Интер пытался вести переговоры с Реалом тайно, чтобы не сорвать трансфер Артуро Видаля. Дело в том, что Барса давно охотится на Лаутаро, но "сине-гранатовые" не имеют свободных средств. Мадридцы воспользовались нестабильной ситуацией в каталонском клубе и буквально "похитили" перспективного форварда из-под носа.

Отмечается, что Реалу и Интеру осталось согласовать окончательные условия перехода "эль Торо". Кроме окончательного закрытия сделки по Хакими, в Милан должны отправиться 50-60 млн евро. Также не исключен вариант, когда в команду Антонио Конте перейдет Лука Йович. Речь идет об аренде с правом выкупа. В свою очередь средства за трансфер Лаутаро Интер планирует направить на трансфер Н'Голо Канте.

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