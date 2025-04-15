Лишь двое игроков Реала не смогут помочь своей команде в ответном матче Лиги чемпионов с Арсеналом.

Во вторник, 15 апреля, Реал огласил заявку на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с Арсеналом. В ней не нашлось место только для двух травмированных игроков – Андрея Лунина и Ферлана Менди.

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Ранее Marca сообщала о том, что в стартовом составе "бланкос" возможен сюрприз – Карло Анчелотти может выпустить с первых минут Дани Себальоса.

Заявка Реала:

Вратари: Куртуа, Гонсалес, Местре;

Защитники: Алаба, Васкес, Вальехо, Гарсия, Рюдигер, Асенсио;

Полузащитники: Беллингем, Вальверде, Модрич, Чуамени, Гюлер, Себальос;

Форварды: Винисиус, Мбаппе, Родриго, Эндрик, Браим.

Реал уступил Арсеналу в Лондоне со счётом 0:3. Ответный матч состоится в среду, 16 апреля.

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