18-летний хавбек перебрался в Испанию, сообщает официальный сайт клуба.

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Камавинга подписал со "сливочными" контракт на 6 лет. Ренн получил за своего воспитанника ориентировочно 31 млн евро. Также соглашением с Реалом предусмотрены бонусы за удачные выступления вундеркинда.

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К слову, в нынешнем сезоне Эдуардо Камавинга провел 6 матчей во всех турнирах. В структуре Ренна он воспитывался с 11 лет.

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