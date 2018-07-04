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Реал официально опроверг слухи о трансфере Мбаппе

15:35 116 Читати українською
Реал официально опроверг слухи о трансфере Мбаппе
Килиан Мбаппе / фото ФК ПСЖ

Мадридский Реал официально опроверг информацию о договоренности с ПСЖ о трансфере Килиана Мбаппе.

"Галактикос" через свой официальный сайт опровергли информацию о договоренности с ПСЖ по трансферу Мбаппе.

Реал и ПСЖ договорились о трансфере Мбаппе за 272 млн евро, – СМИ

В клубе отметили, информация, которую распространяли СМИ о Мбаппе не соответствует действительности. Реал никоим образом не контактировал с представителями "парижан" и не делал никаких предложений.

Напомним, несколько часов назад появилась информация от французского журналиста, что якобы клубы договорились о трансфере Мбаппе за 272 млн евро.

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