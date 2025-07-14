Защитник Бенфики Альваро Каррерас уже в ближайшее время должен стать игроком мадридского Реала.

Реал на официальном сайте сообщил о договоренности с Бенфикой по трансферу Альваро Каррераса.

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Контракт с испанским защитником рассчитан на 6 сезонов, до 30 июня 2031 года. Ранее сообщалось, что сумма перехода составит 50 миллионов евро. Уже завтра, 15 июля, Каррераса должны представить в статусе нового игрока Реала.

Напомним, Альваро провел в составе Бенфики 66 матчей, в которых отметился 5 мячами и 6 ассистами. Перед этим испанец выступал за Манчестер Юнайтед, также успел поиграть за Гранаду в Испании и Престон в Англии.

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