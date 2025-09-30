В первом туре Лиги чемпионов Реал одержал непростую победу над Марселем (2:1). Под конец встречи не выдержали нервы у Дани Карвахаля, который сцепился с Херонимо Рульи и головой боднул аргентинца. Защитника Реала справедливо удалили.

"Небольшие минусы есть": тренера Кайрата нашел недостатки Реала и подготовил план на матч Лиги чемпионов

Как сообщает AS, УЕФА рассмотрел эпизод, который произошел между игроками и дисквалифицировал Карвахаля на два матча. Защитник Реала не сыграет против Кайрата во втором туре, а также не поможет "сливочным" в противостоянии с Ювентусом.

Напомним, что Карвахаль пропустил почти весь прошлый сезон из-за разрыва крестообразной связки. В текущей кампании он отыграл в семи матчах во всех турнирах.

"Удар, достоин Майка Тайсона": Ромарио отправил Симеоне в глубокий нокдаун – как это было в 1994-м