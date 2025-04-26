"В свете появившихся в последние часы слухов, Реал объявляет, что наш клуб никогда не рассматривал возможность отказа от участия в завтрашнем финале Кубка.

Реал готов принять сенсационное решение по финалу Кубка Испании – матч с Барселоной под угрозой срыва

Реал понимает, что досадные и неуместные заявления назначенных на эту игру судей, сделанные за 24 часа до старта финала, не могут омрачить спортивное событие мирового значения, за которым будут наблюдать сотни млн человек. Кроме того, клуб не рассматривал эту возможность из уважения ко всем болельщикам, которые планируют отправиться на финал, и ко всем тем, кто уже находится в Севилье.

Реал считает, что ценности футбола должны восторжествовать, несмотря на враждебность и злость, которые сегодня снова проявили в отношении нашего клуба назначенные на финал арбитры", – написала пресс-служба мадридцев на официальном сайте.

Напомним, что ранее была информация, что Реал не будет играть против Барселоны в финале Кубка Испании из-за "предвзятости" судей.

Определились финалисты юношеской Лиги чемпионов – Барселона сыграет против одноклубников украинцев