На своем официальном сайте "сливочные" объявили о пролонгации соглашения с 23-летним бразильцем. Новый контракт Реала с Винисиусом рассчитан до 2027 года.

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Нападающий перебрался в Мадрид в июле 2018 года, а его дебют состоялся в августе. За шесть сезонов он провел 235 матчей, в которых забил 63 гола и выиграл 9 титулов. В свои 23 года Винисиус стал одним из важнейших игроков Реала.

В текущем сезоне бразилец сыграл в 10 встречах во всех турнирах. В его активе три гола и три результативные передачи.

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