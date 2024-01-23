Реал официально продлил контракт с ключевым игроком – клаусула составляет 1 млрд
Защитник Эдер Милитао продолжит выступать за Реал еще несколько лет.
Пресс-служба "сливочных" официально объявила о пролонгации контракта с 26-летним бразильцем.
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Эдер Милитао продлил соглашение с Реалом до 2028 года. Ранее сообщалось, что в новом контракте будет пункт об отступных за игрока, которые составят 1 миллиард евро.
Напомним, что Милитао присоединился к Реалу в 2019 году из Порту за 50 миллионов евро. В общем защитник сыграл за мадридцев в 143 матчах, в которых забил 11 голов и отдал пять ассистов.
Милитао сейчас восстанавливается после серьезной травмы колена, которую получил в начале сезона. В составе Реала бразилец выиграл восемь титулов, включая Лигу чемпионов.
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