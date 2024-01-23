Защитник Эдер Милитао продолжит выступать за Реал еще несколько лет.

Пресс-служба "сливочных" официально объявила о пролонгации контракта с 26-летним бразильцем.

Анчелотти не рассчитывает на драгоценного новичка – Реал рассматривает неожиданный вариант

Эдер Милитао продлил соглашение с Реалом до 2028 года. Ранее сообщалось, что в новом контракте будет пункт об отступных за игрока, которые составят 1 миллиард евро.

Напомним, что Милитао присоединился к Реалу в 2019 году из Порту за 50 миллионов евро. В общем защитник сыграл за мадридцев в 143 матчах, в которых забил 11 голов и отдал пять ассистов.

Милитао сейчас восстанавливается после серьезной травмы колена, которую получил в начале сезона. В составе Реала бразилец выиграл восемь титулов, включая Лигу чемпионов.

Хет-трик Довбика и гол Цыганкова вернули Жирону на вершину – украинцы разбили Севилью и уничтожили Рамоса