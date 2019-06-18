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Реал официально представил юниора Родриго

17:51 59 Читати українською
Реал официально представил юниора Родриго
Родриго Силва де Гоис / ФК Реал Мадрид

Нападающий Родриго Силва де Гоис представлен в статусе игрока мадридского Реала. "Сливочные" договорились о его переходе за 45 млн евро еще в прошлом году.

18-летний бразилец стал очередным новичком Реала в летнее межсезонье, сообщает официальный сайт клуба.

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Родриго на Сантьяго Бернабеу получил сливочную футболку из рук президента мадридцев Флорентино Переса. С игровым номером талант пока не определился. Во время презентации юниор несколько раз поцеловал эмблему Реала.

Отметим, что о переходе Родриго королевский клуб договорился еще прошлым летом, однако ждал совершеннолетия бразильского нападающего. Первую половину 2019 года он провел в составе родного Сантоса, за который сыграл 19 матчей и забил 5 мячей во всех турнирах.

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