Лидер Реала услышал самый страшный диагноз и вылетел до конца сезона – такая травма у него не впервые
Худшие ожидания Реала относительно травмы защитника мадридцев Эдера Милитао подтвердились.
"Сливочные" переиграли Осасуну в 13 туре со счетом 4:0, но во время игры команда Карло Анчелотти понесла большие потери. Родриго, Эдер Милитао и Лукас Васкес получили травмы.
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Как сообщает официальный сайт Реала, у защитника мадридцев диагностировали полный разрыв передней крестообразной связки с вовлечением обоих менисков правой ноги. Хотя клуб не проинформировал о сроках восстановления, вряд ли Милитао сыграет в этом сезоне.
Бразилец уже не впервые получает подобную травму. Из-за разрыва крестообразной связки в 2023 году он пропустил 213 дней.
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