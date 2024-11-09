"Сливочные" переиграли Осасуну в 13 туре со счетом 4:0, но во время игры команда Карло Анчелотти понесла большие потери. Родриго, Эдер Милитао и Лукас Васкес получили травмы.

Ассист Лунина и хет-трик Винисиуса в видеообзоре матча Реал – Осасуна – 4:0

Как сообщает официальный сайт Реала, у защитника мадридцев диагностировали полный разрыв передней крестообразной связки с вовлечением обоих менисков правой ноги. Хотя клуб не проинформировал о сроках восстановления, вряд ли Милитао сыграет в этом сезоне.

Бразилец уже не впервые получает подобную травму. Из-за разрыва крестообразной связки в 2023 году он пропустил 213 дней.

Лунин ассистом помог Винисиусу оформить хет-трик – украинец повторил 30-летний подвиг, ужас Милитао, 4:0 от Реала