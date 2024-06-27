Хоселу стал полноправным игроком Реала. Как информирует официальный сайт Эспаньола, "бланкос" воспользовались своим правом выкупить форварда до конца июня за 1,5 млн евро. Теперь Реал продаст игрока в катарский клуб Аль-Гарафа за такую же сумму.

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Это было сделано для того, чтобы помочь Хоселу самому решить свою судьбу. Если бы Реал не выкупил форварда у Эспаньола, судьбой Хоселу распоряжался бы барселонский клуб. Теперь же, после того как "бланкос" активировали пункт выкупа Хоселу, они фактически "освободили" его от обязательств по контракту с Эспаньолом.

В прошлом сезоне в 49 матчах за Реал Хоселу забил 18 мячей и оформил 3 ассиста.

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