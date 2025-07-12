Осасуна на официальном сайте объявила о трансфере Виктора Муньоса. Испанец подписал контракт с клубом на пять лет.

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Как сообщает Фабрицио Романо, Осасуна заплатит Реалу пять миллионов евро за 21-летнего игрока. Соглашением предусмотрено, что 50% "сливочные" сохранят. Кроме того, мадридцы могут получить еще один миллион евро в качестве бонусов в зависимости от результатов Муньоса. Реал будет иметь опцию обратного выкупа вингера в течение следующих трех лет.

Виктор Муньос – воспитанник Реала. Он сыграл за первую команду мадридцев в четырех матчах, включая два матча на Клубного ЧМ-2025. За Кастилью вингер провел 63 встречи, отметившись 13 голами и оформив семь ассистов.

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