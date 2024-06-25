Мадридский клуб на своем официальном сайте сообщил об уходе 34-летнего защитника.

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Начо находился в системе Реала с 2001 года. За первую команду он провел 364 матча и выиграл 26 трофеев: Лигу чемпионов (6 раз), Клубный чемпионат мира (5), Суперкубок Испании (5), Суперкубок Европы (4), Ла Лигу (4) и Кубок Испании (2).

"С тех пор, как Начо еще ребенком пришел в нашу академию, он всегда был примером для всех и заслужил любовь, признание и восхищение всех болельщиков Реала. Мадрид всегда был и будет его домом", – сказал президент клуба Флорентино Перес.

Начо должен присоединиться к саудовской команде Аль-Кадисия, которая по итогам сезона 2023/24 получила повышение в классе. Напомним, что в Саудовской Аравии выступает Криштиану Роналду, Карим Бензема и другие европейские звезды.