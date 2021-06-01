Карло Анчелотти возглавил Реал Мадрид после ухода Зинедина Зидана. Это уже второй приход итальянца на тренерскую скамью "сливочных".

Итальянский специалист досрочно прекратил сотрудничество с Эвертоном и стал новым главным тренером Реала. Контракт с Карло Анчелотти рассчитан до лета 2023 года, информирует официальный сайт мадридского клуба.

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Очевидно, Реал заплатит Эвертону солидную компенсацию за 61-летнего Карлетто, ведь его соглашение с "ирисками" действовало до 2024-го.

Заметим, Анчелотти изначально не считался реальным кандидатом на пост наставника "сливочных". Приоритетом Реала называли Массимилиано Аллегри, Рауля, Маурисио Почеттино и Антонио Конте, но по разным причинам ни один из них не оказался в Мадриде. А вот переговоры с Карло прошли довольно молниеносно и завершились подписанием контракта.

Напомним, Анчелотти уже возглавлял Реал с 2013 по 2015 год. Под его руководством мадридцы выиграли Кубок Испании, Суперкубок Европы, Клубный ЧМ и десятый в истории Реала Кубок чемпионов (сезон 2013/14), оформив "десиму". Также итальянец работал в Парме, Ювентусе, Милане (выиграл две Лиги чемпионов и тренировал Андрея Шевченко), Челси, ПСЖ, Наполи и Баварии. В конце 2019-го возглавил Эвертон, который под его руководством финишировал на 12-й и 10-й позициях АПЛ.

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