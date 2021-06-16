Капитан "бланкос" Серхио Рамос, к сожалению для мадридских болельщиков, решил завершить карьеру в Реале.

Контракт 35-летнего защитника с Реалом заканчивается уже 30 июня, но футболист решил не продолжать сотрудничество. Об этом информирует официальный сайт Реала.

Рамос получил заманчивое предложение от Севильи

Рамос объявит об уходе из клуба уже завтра, 17 июня. Прощальные мероприятия начнутся в 12:30 по Мадриду. После этого будет пресс-конференция игрока и Флорентино Переса. По информации СМИ, Серхио предлагали контракт на один год с уменьшением зарплаты на 10%, но игрок хотел подписать новое соглашение минимум на два сезона.

Среди претендентов на капитана "бланкос" вспоминают Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Севилью, воспитанником которой он является. Именно из расположения андалусийцев Серхио Рамос перебрался в Реал.

Заметим, за 16 лет в мадридском гранде он провел 671 матч, в которых отметился 101 голом и 40 ассистами.

Чемпіон, який більше не збуджує, провали Барси та Реала, канарський маг, сенсаційний MVP – якою була Прімера-20/21