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Реал обыграл Милан в матче за Кубок Бернабеу – Лунин снова сыграл на ноль

00:18 171 Читати українською
Реал обыграл Милан в матче за Кубок Бернабеу – Лунин снова сыграл на ноль
Реал – Милан / Фото ФК Реал

Мадридский Реал уверенно победил Милан в традиционном матче за Кубок Бернабеу (3:1).

За стартовые 5 минут матча команды успели обменяться голами. Нападающий Реала Карим Бензема отличился на 2-й минуте встречи, а через 2 минуты новичок Милана Гонсало Игуаин сравнял счет, забив дебютный гол бывшему клубу.

Игуаин забил первый гол за Милан в матче против Реала, за который выступал на протяжении 6,5 лет

Все шло к тому, что команды уйдут на перерыв при ничейном результате, но Гарет Бейл не был с этим согласен и вывел "сливочных" вперед под занавес первого тайма.

Во второй половине встречи команды меньше "феерили". В конце поединка Борха Майораль снял все вопросы о победителе встречи, забив третий мяч. В итоге уверенная победа Реала (3:1).

Стоит отметить, что на 78-й минуте матча на поле появился украинский легионер Реала Андрей Лунин, заменив Кейлора Наваса. 19-летний голкипер сумел удержать ворота "сухими".

Кубок Сантьяго Бернабеу

Реал – Милан – 3:1

Голы: Бензема, 2, Бейл 45+1, Майораль, 90+1 – Игуаин, 4

Товарищеские матчи • Сантьяго Бернабеу (Мадрид)

Реал Мадрид - Милан: Суббота 11 августа 2018

Реал Мадрид
Матч окончен
3 : 1
Милан
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Реал Мадрид - Милан Реал Мадрид Реал Мадрид Товарищеские матчи Андрей Лунин Андрей Лунин Сантьяго Бернабеу Милан Милан
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