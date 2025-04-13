Исход матча с Алавесом решил Эдуардо Камавинга, который в последние недели испытывал трудности. Полузащитник, который часто демонстрирует свою лучшую игру на поле стадиона Мендисорроца, открыл счет закрученным ударом с линии штрафной после передачи Вальверде на 34-й минуте.

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Спустя четыре минуты произошло самое обсуждаемое событие вечера. Килиан Мбаппе, который до этого не добился больших успехов и стал жертвой особенно жесткого обращения со стороны баскской защиты, совершил довольно безумный фол против полузащитника Антонио Бланко. Что удивительно, главный арбитр встречи показал Мбаппе лишь желтую карточку, чем шокировал игроков Алавеса. VAR подсказал главному, что фол был очень страшный... Это удаление стало для Мбаппе четвёртым в карьере.

На 70-й минуте составы команд уравнялись – левый защитник Алавеса Ману Санчес также был удалён с поля.

В конце концов Реал дотянул до финального свистка и добыл победу.

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