Реал обсудит с Тоттенхэмом возможность трансфера Сона
21:20 - Читати українською
Реал хочет осуществить один из самых громких переходов 2021 года.
Мадридский гранд заинтересован в услугах хавбека Тоттенхэма Сон Хин Мина, сообщает журналист Экрем Конур в Twitter.
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На подписании 28-летнего корейца лично настаивает наставник Реала Зинедин Зидан. В ближайшее время королевский клуб свяжется со "шпорами", чтобы обсудить возможность потенциальной трансферной бомбы. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 75 млн евро.
В нынешнем сезоне АПЛ Сон провел 16 матчей, в которых отметился 12-ю голами и 5-ю ассистами.
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