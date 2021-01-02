Реал хочет осуществить один из самых громких переходов 2021 года.

Мадридский гранд заинтересован в услугах хавбека Тоттенхэма Сон Хин Мина, сообщает журналист Экрем Конур в Twitter.

Мастер-класс Кейна и Сона в видеообзоре матча Тоттенхэм – Лидс

На подписании 28-летнего корейца лично настаивает наставник Реала Зинедин Зидан. В ближайшее время королевский клуб свяжется со "шпорами", чтобы обсудить возможность потенциальной трансферной бомбы. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 75 млн евро.

В нынешнем сезоне АПЛ Сон провел 16 матчей, в которых отметился 12-ю голами и 5-ю ассистами.

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