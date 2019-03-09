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Реал обратился к Бетису по поводу возможности приобретения Ло Чельсо

19:37 19 Читати українською
Реал обратился к Бетису по поводу возможности приобретения Ло Чельсо
Ло Чельсо / Соцсети

Реал заинтересован в приобретении хавбека Бетиса Джованни Ло Чельсо.

Королевский клуб уже обратился в Бетис по поводу возможности приобретения 22-летнего аргентинского футболиста, сообщает испанское издание Marca.

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Следует заметить, что права на футболиста принадлежат ПСЖ, но у испанского клуба есть возможность выкупа 80% прав на Ло Чельсо за 25 миллионов евро.

Вместе с тем Бетис готов рассмотреть предложения о продаже аргентинца за 60 миллионов евро.

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К слову, хавбек стал открытием Ла Лиги в этом сезоне, в активе футболиста 34 игры во всех турнирах за Бетис в этом сезоне, 12 голов и 4 результативные передачи.

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Испания Реал Мадрид Реал Мадрид ПСЖ ПСЖ Бетис Бетис Джованни Ло Чельсо Джованни Ло Чельсо Трансферы Реал Мадрид
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