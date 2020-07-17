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Реал обогнал Барселону по количеству трофеев – каталонцы поздравили исторического соперника

12:01 - Читати українською
Реал обогнал Барселону по количеству трофеев – каталонцы поздравили исторического соперника
Серхио Рамос / твиттер Реал Мадрид

Мадридский Реал снова вырвался вперед в борьбе с извечным соперником – Барселоной.

29’ Карим Бензема
74’ Карим Бензема
 
Висенте Иборра 84’
29’ Карим Бензема
74’ Карим Бензема
84’ Висенте Иборра

Чемпионство Реала в сезоне 2019/20 стало 92-м трофеем в истории мадридского клуба, информирует Goal.

Чемпионская игра мадридцев в видеообзоре матча Реал – Вильярреал – 2:1

Отметим, что королевский клуб опередил Барселону по количеству титулов – "блаугранас" имеют в активе "лишь" 91 кубок. Каталонцы уже поздравили своего извечного соперника в твиттере с победой в чемпионате.

Напомним, Реал минимально обыграл Вильярреал (2:1) и досрочно оформил чемпионство Испании.

Реал досрочно стал чемпионом Испании – поражение Барселоны уже не имело никакого значения

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Испания Главное Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Вильярреал
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