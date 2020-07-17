Реал обогнал Барселону по количеству трофеев – каталонцы поздравили исторического соперника

Мадридский Реал снова вырвался вперед в борьбе с извечным соперником – Барселоной.

Чемпионство Реала в сезоне 2019/20 стало 92-м трофеем в истории мадридского клуба, информирует Goal.

Чемпионская игра мадридцев в видеообзоре матча Реал – Вильярреал – 2:1

Отметим, что королевский клуб опередил Барселону по количеству титулов – "блаугранас" имеют в активе "лишь" 91 кубок. Каталонцы уже поздравили своего извечного соперника в твиттере с победой в чемпионате.

Напомним, Реал минимально обыграл Вильярреал (2:1) и досрочно оформил чемпионство Испании.

Реал досрочно стал чемпионом Испании – поражение Барселоны уже не имело никакого значения

Congratulations to Real Madrid on winning the 2019/20 La Liga title — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 16, 2020