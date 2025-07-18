Реал опубликовал на своем официальном сайте подробный отчет о своей финансовой отчетности за прошедший финансовый год.

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Выручка за сезон 2024/25, без учета трансферов игроков, достигла 1,185 млрд евро, что на 10% больше, чем в предыдущем году. Этот показатель, не имеющий аналогов у других футбольных клубов, в прошлом сезоне превысил 1 млрд евро.

По состоянию на 30 июня 2025 года Реал Мадрид продолжает удерживать чрезвычайно стабильную финансовую позицию:

– собственный капитал – 598 миллионов евро,

– остаток денежных средств – 166 миллионов евро,

– чистый долг – лишь 12 миллионов евро.

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