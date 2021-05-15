Наставник Реала Зинедин Зидан определился со списком игроков, которые помогут мадридскому клубу в поединке 37-го тура Ла Лиги против Атлетика.

Из-за целого ряда травм Зидан заявил на матч против Атлетика только 19 игроков, среди которых и украинский голкипер Андрей Лунин, сообщает официальный твиттер мадридцев.

Зидан неоднозначно отреагировал на информацию о своем уходе из Реала

Голкиперы: Куртуа, Лунин, Альтубе.

Защитники: Милитао, Начо, Марсело, Одриосола, Мигель.

Полузащитники: Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско, Бланко.

Нападающие: Азар, Бензема, Асенсио, Винисиус, Мариано, Родриго.

Отметим, что поединок Атлетик – Реал запланирован на завтра, 16 мая, начало встречи в 19:30. Мадридцы все еще сохраняют шансы на золотые награды чемпионата, отставая от Атлетико на 2 пункта за 2 тура до окончания чемпионата.

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