Зинедин Зидан определился со списком игроков, которые смогут принять участие в матче группового этапа Лиги чемпионов против Шахтера.

Всего в заявку попали 19 игроков, сообщает официальный Twitter мадридского клуба.

Реал Мадрид – Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов

Андрей Лунин ожидаемо оказался в списке, однако две проблемы Зидана таки остаются нерешенными. Капитан Реала Серхио Рамос не успел полностью восстановиться от травмы, а также нет ни одного профильного правого защитника. В последних матчах эту роль выполнял Начо.

Напомним, поединок Реал Мадрид – Шахтер пройдет 21 октября в Испании. Начало – в 19:55 по киевскому времени.

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