Реал обнародовал заявку на матч против Шахтера – с Луниным, но без Рамоса и правых защитников
Зинедин Зидан определился со списком игроков, которые смогут принять участие в матче группового этапа Лиги чемпионов против Шахтера.
Всего в заявку попали 19 игроков, сообщает официальный Twitter мадридского клуба.
Реал Мадрид – Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов
Андрей Лунин ожидаемо оказался в списке, однако две проблемы Зидана таки остаются нерешенными. Капитан Реала Серхио Рамос не успел полностью восстановиться от травмы, а также нет ни одного профильного правого защитника. В последних матчах эту роль выполнял Начо.
Напомним, поединок Реал Мадрид – Шахтер пройдет 21 октября в Испании. Начало – в 19:55 по киевскому времени.
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