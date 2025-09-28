Реал обнародовал заявку на матч Лиги чемпионов – судьба Лунина и пять ужасных потерь Алонсо
Тренерский штаб Реала определился с игроками, которые отправятся в Казахстан на матч Лиги чемпионов.
Пресс-служба Реала обнародовала заявку из 22 футболистов на матч против Кайрата. Андрей Лунин попал в список игроков, но "сливочные" имеют огромные потери.
Лидер Реала может выбыть на длительный срок – эпидемия травм в защите команды Алонсо
Так, в матче Лиги чемпионов не смогут принять участие Эдер Милитао, Трент Александер-Арнольд, Ферлан Менди, Дани Карвахаль и Антонио Рюдигер. Милитао решили оставить вне заявки, поскольку никто не хочет рисковать его здоровьем.
Напомним, что Кайрат будет принимать Реал в Лиге чемпионов во вторник, 30 сентября. Начало матча в 19:45 по киевскому времени.
Заявка Реала
Вратари: Куртуа, Лунин и Хави Наварро.
Защитники: Алаба, Асенсио, А. Каррерас, Фран Гарсия, Хейсен и Давид Хименес.
Полузащитники: Беллингем, Камавинга, Вальверде, Чуамени, Арда Гюлер и Себальос.
Нападающие: Винисиус, Эндрик, Мбаппе, Родриго, Гонсало, Браим и Мастантуоно.
