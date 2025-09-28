Тренерский штаб Реала определился с игроками, которые отправятся в Казахстан на матч Лиги чемпионов.

Пресс-служба Реала обнародовала заявку из 22 футболистов на матч против Кайрата. Андрей Лунин попал в список игроков, но "сливочные" имеют огромные потери.

Так, в матче Лиги чемпионов не смогут принять участие Эдер Милитао, Трент Александер-Арнольд, Ферлан Менди, Дани Карвахаль и Антонио Рюдигер. Милитао решили оставить вне заявки, поскольку никто не хочет рисковать его здоровьем.

Напомним, что Кайрат будет принимать Реал в Лиге чемпионов во вторник, 30 сентября. Начало матча в 19:45 по киевскому времени.

Заявка Реала

Вратари: Куртуа, Лунин и Хави Наварро.

Защитники: Алаба, Асенсио, А. Каррерас, Фран Гарсия, Хейсен и Давид Хименес.

Полузащитники: Беллингем, Камавинга, Вальверде, Чуамени, Арда Гюлер и Себальос.

Нападающие: Винисиус, Эндрик, Мбаппе, Родриго, Гонсало, Браим и Мастантуоно.

