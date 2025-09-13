Главный тренер Реала Хаби Алонсо определился со списком игроков на матч 4-го тура чемпионата Испании против Реал Сосьедада.

Пресс-служба Реала обнародовала заявку из 21 футболиста на матч против Реал Сосьедада. Андрей Лунин попал в перечень футболистов, которые готовятся к игре и составил тройку вратарей вместе с Тибо Куртуа и Серхио Местре.

Лунин вернулся в общую группу Реала – видео с тренировки "сливочных"

26-летний украинец еще не выходил на поле в этом сезоне из-за проблем со спиной, которые возникли накануне поединка с Мальоркой 30 августа. Из-за повреждения Лунин пропустил также матчи сборной Украины против Франции и Азербайджана.

Мадридцы продолжают нести кадровые потери – травмированы Антонио Рюдигер, Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга, Ферлан Менди и Эндрик вне заявки на матч.

Матч Реал Сосьедад – Реал состоится 13 сентября. Старт поединка в 17:15 по киевскому времени.

Реал в матче с тремя отмененными голами победил Мальорку и поднялся на вершину Ла Лиги – VAR дважды обокрал Мбаппе