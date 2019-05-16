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Реал объявит о подписании Йовича на следующей неделе

16 мая 10:18 191 Читати українською
Реал объявит о подписании Йовича на следующей неделе
Лука Йович / Фото ФК Айнтрахт

Нападающий Айнтрахта Лука Йович, вероятно, следующий сезон проведет в Реале.

Трансфер сербского нападающего в Реал уже согласован, но мадридский клуб не спешит с официальным объявлением, ведь Айнтрахт еще не завершил свой сезон.

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Вероятно, официально о переходе 21-летнего форварда будет объявлено на следующей неделе, после того, как немецкая команда сыграет в последнем туре Бундеслиги против Баварии, сообщает AS.

Напомним, ранее сообщалось, что Реал заплатит за Йовича 60 миллионов евро. К слову, в текущем сезоне в активе нападающего 47 матчей за Айнтрахт во всех турнирах, серб забил 27 голов и отдал 7 ассистов.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Трансферы Реал Мадрид Лука Йович Лука Йович Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
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