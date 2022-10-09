Тренерский штаб мадридцев во главе с Карло Анчелотти определился с обоймой игроков, которые будут играть в 4 туре Лиги чемпионов.

Накануне Андрей Лунин провел свой первый "сухой" матч в футболке Реала – победа над Хетафе 1:0. А уже сегодня, 9 октября, наш кипер в очередной раз оказался в заявке на Лигу чемпионов.

"Пока не очень понятно, кто сыграет в Лиге чемпионов и с Барселоной": Анчелотти оценил игру Лунина и Ко в матче с Хетафе

Из-за восстановления от микроповреждения Тибо Куртуа Лунин, очевидно, проведет свой 4 матч подряд на воротах мадридцев. Соперником будет донецкий Шахтер, встреча состоится в Польше. Также стоит отметить возвращение Карима Бензема, который вчерашнее противостояние в Ла Лиге пропускал – ему предоставили отдых.

После трех туров "бланкос" возглавляют квартет Лиги чемпионов с максимумом очков. Шахтер имеет 4 зачетных балла и расположился вторым.