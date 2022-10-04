Карло Анчелотти сформировал список футболистов Реала, у которых будет шанс сыграть против Шахтера в матче 3 тура ЛЧ.

Полная заявка мадридского клуба состоит из 23 игроков, среди которых трое вратарей. Тибо Куртуа еще не готов, поэтому Андрей Лунин должен начинать со старта второй подряд поединок.

А вот Лука Модрич вернулся в состав. 37-летний хорват пропустил игру против Осасуны из-за травмы, но теперь готов помочь команде. То же касается универсала Лукаса Васкеса, не игравшего почти месяц.

Поединок 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между Реалом и Шахтером состоится в среду, 5 октября, в Мадриде. Начало встречи в 22:00. После 2-х туров "горняки" с 4 очками идут вторыми в турнирной таблице группы F, отставая от мадридцев на 2 пункта.

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