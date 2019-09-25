Реал объявил заявку на матч с Осасуной – четыре звезды вне состава

Зинедин Зидан определился со списком игроков Реала, которые смогут выйти на поле в матче 6 тура Примеры против Осасуны.

Полная заявка Королевского клуба на игру против памплонцев состоит из 19-и исполнителей.

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Реалу придется столкнуться с немалыми кадровыми проблемами. Продолжают свое восстановление от травм Модрич, Марсело и Иско, а на днях к ним присоединился летний новичок команды Ферлан Менди. Также команде не поможет Гарет Бейл, но не из-за повреждения – валлиец получил от тренерского штаба разрешение на отдых, информирует Marca.

Напомним, противостояние Реал Мадрид – Осасуна начнется сегодня в 22:00 по киевскому времени. Подопечные Зидана попытаются продолжить свою победную серию до трех матчей.

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