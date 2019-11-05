toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ДИНАМО ЗАГРЕБ - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БАВАРИЯ

Реал объявил заявку на матч против Галатасарая – три игрока основы вне списка

18:24 81 Читати українською
Реал объявил заявку на матч против Галатасарая – три игрока основы вне списка
Зинедин Зидан / Reuters

Зинедин Зидан определился с именами игроков Реала, которые получат шанс выйти на поле в матче 4 тура Лиги чемпионов против Галатасарая.

 

Полную заявку мадридцев, которая состоит из 20 исполнителей, опубликовал официальный твиттер клуба.

Зидан спрогнозировал будущее Бейла в Реале

В который раз не сможет помочь Реалу Гарет Бэйл, не игравший за клуб с 5 сентября. Травмированный валлиец стал не единственной потерей "сливочных" на матч с Галатасараем – вне списка оказались Родригес и Винисиус Жуниор, которые в предыдущем матче против турков выходили на замену. Впрочем, у Зидана есть и приятная новость – Лукас Васкес окончательно восстановился после повреждения, поэтому сможет выйти на поле после более чем месячного перерыва.

К слову, после трех туров Реал занимает второе место группы А с 4 очками в активе, Галатасарай – последний с одним пунктом. Первый матч завершился минимальной победой испанцев.

Малиновский и Ко на грани краха, шанс на реванш для Вальверде, пан или пропал для Боруссии Д – фишки 4-го тура ЛЧ

blog_ava
Месси выбрал своего фаворита на должность тренера Барселоны
12:36
810
Теги
Лига чемпионов Жуниор Винисиус Жуниор Винисиус Реал Мадрид - Галатасарай Гарет Бейл Гарет Бейл Хамес Родригес Хамес Родригес Реал Мадрид Реал Мадрид
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
55
мин
Ливерпуль
22:00
Генк
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук