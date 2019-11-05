Реал объявил заявку на матч против Галатасарая – три игрока основы вне списка

Зинедин Зидан определился с именами игроков Реала, которые получат шанс выйти на поле в матче 4 тура Лиги чемпионов против Галатасарая.

Полную заявку мадридцев, которая состоит из 20 исполнителей, опубликовал официальный твиттер клуба.

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В который раз не сможет помочь Реалу Гарет Бэйл, не игравший за клуб с 5 сентября. Травмированный валлиец стал не единственной потерей "сливочных" на матч с Галатасараем – вне списка оказались Родригес и Винисиус Жуниор, которые в предыдущем матче против турков выходили на замену. Впрочем, у Зидана есть и приятная новость – Лукас Васкес окончательно восстановился после повреждения, поэтому сможет выйти на поле после более чем месячного перерыва.

К слову, после трех туров Реал занимает второе место группы А с 4 очками в активе, Галатасарай – последний с одним пунктом. Первый матч завершился минимальной победой испанцев.

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