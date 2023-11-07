Реал определился со списком игроков для 4-го тура Лиги чемпионов против Браги.

Мадридский клуб официально подтвердил заявку из 21 футболиста. Андрей Лунин привычно среди тройки голкиперов, хотя наличие Кепы вряд ли позволяет надеяться на игровое время.

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Фанаты Реала облегченно вздохнули в отношении Джуда Беллингема. Англичанин получил незначительную траму плеча в матче чемпионата против Райо, но все же успел восстановиться. Именно Беллингем с 3 голами – лучший бомбардир мадридцев в нынешней ЛЧ. Травмированными остаются Куртуа, Милитао, Себальос и Чуамени.

Добавим, что матч Реал – Брага состоится 8 ноября, начало в 22:00. Даже ничья гарантирует мадридцам досрочный выход в плей-офф.

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