Главный тренер Реала Хаби Алонсо определился со списком игроков на матч 2-го тура чемпионата Испании против Овьедо.

Пресс-служба "сливочных" обнародовала заявку из 23 футболистов. Андрей Лунин привычно в тройке вратарей, составив компанию Тибо Куртуа и Серхио Местре.

Украинец возвращается в Овьедо, где в свое время провел полгода на правах аренды. У Реала сохраняются ощутимые кадровые потери. Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга, Ферлан Менди и Эндрик продолжают реабилитацию от травм.

Добавим, что матч Овьедо – Реал состоится завтра (24 августа). Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

