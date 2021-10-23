Мадридский Реал определился со списком игроков, которые смогут сыграть против Барселоны в центральном матче первого круга Ла Лиги 2021/22.

Карло Анчелотти взял в Барселону 23 игроков, сообщает официальный твиттер Реала. Отметим, что в список попали Эден Азар и Дани Карвахаль, готовность которых была под вопросом. Также в заявке нашлось место Андрею Лунину.

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Голкиперы: Куртуа, Лунин, Луис Лопес.

Защитники: Карвахаль, Милитао, Алаба, Вальехо, Начо, Марсело, Менди.

Полузащитники: Модрич, Кроос, Каземиро, Вальверде, Лукас Васкес, Камавинга, А. Бланко.

Форварды: Азар, Бензема, Винисиус, Асенсио, Родриго, Мариано.

Напомним, противостояние Барселона – Реал состоится 24 октября, начало в 17:15. Реал пока третий после 8 сыгранных туров (17 очков), а Барселона с 15 пунктами седьмая (9 сыгранных туров).

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