Главный тренер Реала Карло Анчелотти определился со списком игроков, которые смогут сыграть в финале Кубка Испании 2024/25 против Барселоны.

В заявку "сливочных" на решающую игру Кубка Испании попал 21 игрок, сообщает пресс-служба Реала. Андрей Лунин попал в список, но маловероятно, что он сыграет, ведь Тибо Куртуа также доступен. Вернулся после повреждения и Килиан Мбаппе, который пропустил игру с Хетафе в Ла Лиге.

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Голкиперы: Куртуа, Лунин, Фран Гонсалес.

Защитники: Алаба, Лукас Васкес, Вальехо, Фран Гарсия, Рюдигер, Менди, Рауль Асенсио.

Полузащитники: Беллингем, Вальверде, Модрич, Чуамени, Арда Гюлер, Себальйос.

Нападающие: Винисиус, Мбаппе, Родриго, Эндрик, Браим Диас.

К слову, финал Кубка Испании между Барселоной и Реалом состоится уже завтра, 26 апреля. Начало встречи в 23:00 по киевскому времени.

¡Nuestros convocados para la final de la Copa del Rey!

@FCBarcelona_es pic.twitter.com/n5J9asIWaZ — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 25, 2025

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