Реал объявил заявку на Audi Cup: Лунин в обойме, Бейл – вне списка

"Сливочные" прибыли в Германию для участия в турнире Audi Cup.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан назвал 24 игроков, которые будут защищать честь клуба на Audi Cup.

Куртуа получил травму и вылетел на длительный срок

В список француза не попал Гарет Бейл, у которого конфликт с тренерским штабом. Будущее валлийца в мадридском клубе остается под вопросом.

Зато украинский голкипер Андрей Лунин имеет неплохие шансы получить игровую практику, из-за на травмы основного вратаря Тибо Куртуа.

Первый матч королевский клуб проведет против финалиста Лиги чемпионов – Тоттенхэма. Поединок состоится 30 июля, начало в 19:00.

Байдужість, німецька лінь та епідемія травм, від якої виграє лише Лунін: чому Реал ризикує провалити наступний сезон