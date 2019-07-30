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Реал объявил заявку на Audi Cup: Лунин в обойме, Бейл – вне списка

10:24 156 Читати українською
Реал объявил заявку на Audi Cup: Лунин в обойме, Бейл – вне списка
Дэнни Роуз и Лука Модрич / Фото ФК Реал

"Сливочные" прибыли в Германию для участия в турнире Audi Cup.

 

Главный тренер Реала Зинедин Зидан назвал 24 игроков, которые будут защищать честь клуба на Audi Cup.

Куртуа получил травму и вылетел на длительный срок

В список француза не попал Гарет Бейл, у которого конфликт с тренерским штабом. Будущее валлийца в мадридском клубе остается под вопросом.

Зато украинский голкипер Андрей Лунин имеет неплохие шансы получить игровую практику, из-за на травмы основного вратаря Тибо Куртуа.

Первый матч королевский клуб проведет против финалиста Лиги чемпионов – Тоттенхэма. Поединок состоится 30 июля, начало в 19:00.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Audi Cup Реал Мадрид - Тоттенхэм Гарет Бейл Гарет Бейл Зинедин Зидан Зинедин Зидан Товарищеские матчи Андрей Лунин Андрей Лунин
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