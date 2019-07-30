Реал объявил заявку на Audi Cup: Лунин в обойме, Бейл – вне списка

"Сливочные" прибыли в Германию для участия в турнире Audi Cup.
Главный тренер Реала Зинедин Зидан назвал 24 игроков, которые будут защищать честь клуба на Audi Cup.
Куртуа получил травму и вылетел на длительный срок
В список француза не попал Гарет Бейл, у которого конфликт с тренерским штабом. Будущее валлийца в мадридском клубе остается под вопросом.
Зато украинский голкипер Андрей Лунин имеет неплохие шансы получить игровую практику, из-за на травмы основного вратаря Тибо Куртуа.
Первый матч королевский клуб проведет против финалиста Лиги чемпионов – Тоттенхэма. Поединок состоится 30 июля, начало в 19:00.
Байдужість, німецька лінь та епідемія травм, від якої виграє лише Лунін: чому Реал ризикує провалити наступний сезон