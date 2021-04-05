Зинедин Зидан выбрал расширенный состав на первую битву с Ливерпулем в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

В предварительную заявку Реала попал 21 игрок, сообщает официальный Twitter мадридского клуба. Среди них и голкипер Андрей Лунин.

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Вполне ожидаемым стало отсутствие Серхио Рамоса, который не поможет и во втором матче против Ливерпуля. Эден Азар и Дани Карвахаль также не готовы выйти на поле. Зато Феде Вальверде восстановился от микротравмы, из-за которой пропускал матч Примеры.

Добавим, что поединок Реал – Ливерпуль состоится 6 апреля, начало в 22:00. Ответный матч запланирован на 14 апреля.

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