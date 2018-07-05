Реал объявил о трансфере Одриосолы

Защитник сборной Испании Альваро Одриосола следующий сезон начнет в футболке мадридского Реала.

Альваро Одриосола официально стал игроком Реала. Контракт заключен на следующие шесть сезонов, сообщает официальный сайт "сливочных".

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"Реал Мадрид и Реал Сосьедад договорились о трансфере Альваро Одриосолы. Игрок подпишет контракт после прохождения медицинского осмотра. Соглашение будет рассчитано на шесть сезонов", – говорится в сообщении пресс-службы Реала.

Одриосола в прошлом сезоне Примеры сыграл 35 матчей, в которых отдал 4 голевые передачи. Также игрок получил вызов в основной состав сборной Испании на ЧМ-2018, но ни одного матча на турнире не сыграл.