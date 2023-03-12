Реал объявил о готовности принять участие в судебном процессе против Барселоны – Лапорта заявляет о сговоре
Реал выразил озабоченность из-за дела Барселоны о коррупции. Лапорт призывает сохранять спокойствие.
Совет директоров мадридского Реала опубликовал заявление, в котором объявил о своем намерении выступить в процессе против Барселоны. Напомним, что прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейри.
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"Совет директоров футбольного клуба Реал Мадрид на заседании узнал о серьезных обвинениях, выдвинутых прокуратурой Барселоны против футбольного клуба Барселона, двух ее президентов Хосепа Марии Бартомеу и Сандро Роселя, а также бывших директоров Альберта Солера и Оскара Грау, на основании потенциальных преступлений, среди прочего, коррупции в сфере спорта, в рамках отношений, установленных упомянутым клубом с бывшим вице-президентом технического комитета арбитров Хосе Марией Энрикесом Негрейрою.
Реал Мадрид выражает глубокую обеспокоенность серьезностью фактов и подтверждает свою полную уверенность в действиях правосудия и согласился, что, защищая свои законные интересы, он появится в процессе, как только судья откроет его для всех сторон", - говорится в официальном заявлении Реала.
Жоан Лапорт написал в своих соцсетях, что Барселона стала жертвой кампании, которая привлекает всех, чтобы нанести вред репутации клуба. Президент каталонцев подчеркнул, что руководство будет защищать Барселону и докажет ее невиновность.
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