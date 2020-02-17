Реал объявил дату презентации Рейньера

Мадридский Реал определился с днем, когда представляет своего зимнего новичка Рейньера Жезуса. Атакующий полузащитник перебрался к "сливочным" из бразильского Фламенго.

Презентация 18-летнего бразильца состоится во вторник, 18 февраля. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Рейньер впервые наденет футболку Реала на Сантьяго Бернабеу. Также юный хавбек пообщается с прессой. Старт презентации запланирован на 14:30 по киевскому времени. На выходных бразильский талант посетил поединок "сливочных" против Сельты в рамках Ла Лиги.

Напомним, что Рейньер Жезус перебрался в испанскую столицу в январе за 30 млн евро. Сначала он будет защищать цвета Кастильи.

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