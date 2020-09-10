Вингер Реала Эден Азар в который раз удивил своим видом после летнего отпуска.

На фотографиях с тренировки сборной Бельгии заметно, что звезда "сливочных" не отказывал себе в хорошем питании.

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Небрежное отношение Азара к собственной форме беспокоит Реал, информирует Marca. Похожие проблемы были прошлым летом, когда мадридцы приобрели вингера у Челси. Чемпионы Испании не хотели отпускать Эдена в расположение сборной Бельгии, однако на этом настоял сам игрок. Впрочем, Роберто Мартинес так и не выпустил звезду ни на один из сентябрьских матчей, аргументировав это именно слабыми кондициями.

Напомним, дебютный сезон на Сантьяго Бернабеу сложился для Азара ужасно всего 22 матча, один гол и 7 ассистов.

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