В окружении Флорентино Переса все чаще раздаются призывы о необходимости продажи бразильца, утверждает Sport.es.

"Он вызывает раздражение": экс-тренер Реала объяснил, почему Винисиус не получил "Золотой мяч"

Реконструкция Сантьяго Бернабеу в период пандемии стала серьезным ударом по бюджету Реала, а получать ожидаемые доходы не удается. Жалобы жителей Мадрида на шум заставили отменить концерты, которые приносили немалые деньги. Также сорвалась бизнес-сделка на 360 млн евро.

Нынешний сезон добавил проблем еще и на футбольном поле. Реал демонстрирует посредственные результаты, часто ввязывается в скандалы. Не в последнюю очередь из-за Винисиуса, который был шокирован поражением в борьбе за "Золотой мяч".

Главный сторонник продажи суперзвезды – Чиво Перес. Сын Флорентино Переса убежден, что таким образом клубу удастся смягчить финансовые проблемы, а в нападении и без Вини есть хороший набор (Родриго, Эндрик, Мбаппе наконец сможет играть слева). Главные надежды Реала связаны с интересом саудовских клубов. Если "сливочные" таки решатся отпускать Винисиуса, то только за сумму в более 500 млн евро. Напомним, рекорд футбольного трансфера значительно скромнее и принадлежит другому бразильцу – Неймару, который в 2017 году перешел из Барселоны в ПСЖ за 222 млн евро.

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