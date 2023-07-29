Полузащитник Реала Арда Гюлер получил травму во время сбора в США.

Во время обследования новичку Реала Арде Гюлеру было диагностировано повреждение внутреннего мениска правого колена. Об этом информирует официальный сайт "бланкос".

Анчелотти откровенно заговорил о трансфере Мбаппе в Реал

Турецкий полузащитник отправится в Мадрид в ближайшие несколько часов, чтобы приступить к процессу восстановления. Таким образом, он не сможет помочь команде Карло Анчелотти в товарищеском матче с Барселоной, который будет сыгран в ночь с субботы на воскресенье.

Матч Барселона – Реал состоится в Арлингтоне, штат Техас. Начало встречи – в 00:00 по киевскому времени.

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