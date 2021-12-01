"Сливочные" вступили в переговоры с ивуарийцем, утверждает Todofichajes.com.

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Кессье уже в январе может подписать предварительный контракт с новым работодателем. Реал стремится воспользоваться ситуацией, сложившейся вокруг пролонгации сотрудничества африканца с Миланом. "Россонери" до сих пор не уговорили хавбека поставить подпись под новым соглашением. Интерес к нему раньше проявляли Интер, ПСЖ и Тоттенхэм.

В нынешнем сезоне Франк Кессье провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и оформил 1 ассист.

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