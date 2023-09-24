Нападающий Реала Винисиус не сможет помочь своей команде в мадридском дерби.

Бразильский вингер длительное время находился в лазарете из-за травмы. Винисиус не мог помочь своей команде в Лиге чемпионов, но должен был сыграть против Атлетико.

Реал получил две роскошные новости перед дерби против Атлетико

Как сообщает Tiempo de Juego, Карло Анчелотти придется в очередной раз формировать стартовый состав без бразильца. Накануне игры Винисиусу стало плохо из-за приступа гастроэнтерита. Таким образом он пропустит дерби против Атлетико.

Напомним, бразилец получил травму в конце августа в матче против Сельты. Всего в текущем сезоне Винисиус сыграл в трех матчах, забив один гол.

Немецкая сенсация бросит вызов Наполю и королям Европы: Лига чемпионов, представление группы С