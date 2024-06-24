Нападающий Хоселу принял решение продолжить карьеру за пределами Сантьяго Бернабеу, утверждает журналист Мигель Анхель Диас.

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Прошлый сезон 34-летний форвард сыграл за Реал на правах аренды и принес немало пользы – 49 матчей, 17 голов и 3 ассиста. Именно его дубль на последних минутах помог перевернуть ответный матч полуфинала ЛЧ против Баварии. Реал мог выкупить Хоселу у Эспаньола за скромные 1,5 млн евро, однако сам ветеран против такого сценария.

Форвард под занавес карьеры не хочет просиживать штаны в запасе за Мбаппе и Эндриком, которые прибывают в Мадрид этим летом. Хоселу близок к переезду на Восток, как это планирует сделать и капитан Реала Начо.

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